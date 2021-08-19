Lion Industries, Banting’deki sıcak sac tesisini yeniliyor

Perşembe, 19 Ağustos 2021 15:22:15 (GMT+3) | İstanbul

Basında yer alan haberlere göre, Malezya merkezli Lion Industries Corp. Bhd., Selangor, Banting’de bulunan sıcak sac tesisinde onarım ve yenileme çalışmaları yürütüyor.

Yıllık 3,2 milyon mt sıcak sac üretim kapasitesine sahip tesisin üretiminin bu yıl Aralık ayında başlaması ve 2022 yılının Şubat ayına kadar artması bekleniyor.

Öte yandan şirket, Pasir Gudang’da bulunan çelik tesisinde de yenileme çalışmaları yürütüyor. Kütük, çelik çubuk ve profil üreten tesisin önümüzdeki yıl Ocak veya Şubat ayında devreye alınması planlanıyor.