﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Krakatau Steel yüksek fırın inşa etmek için Çinli Baowu ile mutabakat anlaşması imzaladı

Salı, 07 Haziran 2022 15:40:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Endonezya merkezli çelik üreticisi PT Krakatau Steel tesisinde yeni bir yüksek fırın inşa etmek için Çinli çelik üreticisi Baowu Group ile mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Kütük, profil ve çubuk üretecek olan yüksek fırın şirketin ithal edilen uzun mamulleri ikame etmesini sağlayacak.

Krakatau Steel’in Başkanı Silmy Karim, “Baowu’nun sahip olduğu deneyim, kaynaklar, teknoloji ve tedarik zincirine erişimi ile Krakatau Steel yüksek fırın tesisi iyi bir performansla ve rekabetçi maliyetlerle faaliyet gösterecek,” dedi.


Etiketler: Kütük Profil Uzun Ürünler Yarı Ürünler Endonezya Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Üretim Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel çelik profil fiyatları hafifçe geriledi

06 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel çelik profil fiyatlarındaki düşüş sürüyor

30 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel çelik profil fiyatları düşmeye devam etti

23 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel çelik profil fiyatları daha da düştü

17 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel çelik profil fiyatları hafif düşüşlerle dalgalandı

09 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel çelik profil fiyatları çoğunlukla düştü

18 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel çelik profil fiyatları dalgalandı

11 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir Nisan-Haziran dönemi için satış miktarlarını açıkladı

31 Mar | Çelik Haberler

UK Steel ABD ile 232. Maddeye yönelik anlaşmanın ardından bazı ürünler için tahmini kota tonajlarını açıkladı

25 Mar | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik profil fiyatları dalgalandı

21 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük