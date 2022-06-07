Krakatau Steel yüksek fırın inşa etmek için Çinli Baowu ile mutabakat anlaşması imzaladı

Salı, 07 Haziran 2022 15:40:34 (GMT+3) | İstanbul

Endonezya merkezli çelik üreticisi PT Krakatau Steel tesisinde yeni bir yüksek fırın inşa etmek için Çinli çelik üreticisi Baowu Group ile mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Kütük, profil ve çubuk üretecek olan yüksek fırın şirketin ithal edilen uzun mamulleri ikame etmesini sağlayacak.

Krakatau Steel’in Başkanı Silmy Karim, “Baowu’nun sahip olduğu deneyim, kaynaklar, teknoloji ve tedarik zincirine erişimi ile Krakatau Steel yüksek fırın tesisi iyi bir performansla ve rekabetçi maliyetlerle faaliyet gösterecek,” dedi.