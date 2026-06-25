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Kardemir 2026’nın Temmuz-Eylül dönemi için satış miktarlarını açıkladı

Perşembe, 25 Haziran 2026 10:46:43 (GMT+3)   |   İstanbul

Uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), bu yılın Temmuz-Eylül dönemi için planlanan nervürlü inşaat demiri, kütük, profil ve kangal/çubuk satış miktarlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde fiyat listeleri üzerinden %30’u Kardemir hissedarlarına öncelikli satış hakkı olarak tanınmak üzere 162.000 mt nervürlü inşaat demiri, 280.000 mt kütük, 79.000 mt profil ve 127.000 mt kangal/çubuk satışı yapılacağı belirtildi.

Kardemir, talep sahibi müşterilerin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 30 Haziran 2026, Salı günü, saat 17.00’a kadar şirketin satış ve pazarlama müdürlüğüne faks veya elektronik posta yoluyla veya elden müracaat etmeleri gerektiğini bildirdi.


Etiketler: Profil İnşaat Demiri Kütük Yarı Mamul Uzun Ürünler Türkiye Avrupa  Kardemir 

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Pazaryeri Teklifleri

NPU Profil
Genişlik:  40 - 200 mm
DIN 17100, ASTM A36, S235 JR, S275 JR, RST 44-2
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
NPI Profil
Genişlik:  40 - 200 mm
DIN 17100, ASTM A36, S235 JR, S275 JR, RST 44-2
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  100 mm
Kenar Uzunluğu2:  100 mm
SAE,EN,BS,CK,ASTM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör




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