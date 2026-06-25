Kardemir 2026’nın Temmuz-Eylül dönemi için satış miktarlarını açıkladı

Uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), bu yılın Temmuz-Eylül dönemi için planlanan nervürlü inşaat demiri, kütük, profil ve kangal/çubuk satış miktarlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde fiyat listeleri üzerinden %30’u Kardemir hissedarlarına öncelikli satış hakkı olarak tanınmak üzere 162.000 mt nervürlü inşaat demiri, 280.000 mt kütük, 79.000 mt profil ve 127.000 mt kangal/çubuk satışı yapılacağı belirtildi.

Kardemir, talep sahibi müşterilerin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 30 Haziran 2026, Salı günü, saat 17.00’a kadar şirketin satış ve pazarlama müdürlüğüne faks veya elektronik posta yoluyla veya elden müracaat etmeleri gerektiğini bildirdi.