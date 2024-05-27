Tenova Tata Steel Nederland’e son teknoloji çelik üretim hattı tedarik edecek

Pazartesi, 27 Mayıs 2024 14:08:24 (GMT+3) | İstanbul

Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren şirketi İtalya merkezli Tenova, Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel Nederland’e son teknolojiye sahip yeni bir çelik üretim hattı tedarik edeceğini açıkladı. Çevresel etkiyi en aza indirecek şekilde tasarlanacak olan hat, Tata Steel’in IJmuiden tesisinde inşa edilecek.

Anlaşma, Tenova’nın Consteel® ve Consteerrer® ile donatılmış 3 milyon mt kapasiteli elektrik ark ocağının yanı sıra, elektrik ark ocağından gelen sıvı metalin mevcut operasyonel özellikleri karşılayacak kaliteye dönüştürülmesi için gerekli olan pota fırını gibi ekipmanları da içerecek.