﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Tenova Tata Steel Nederland’e son teknoloji çelik üretim hattı tedarik edecek

Pazartesi, 27 Mayıs 2024 14:08:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren şirketi İtalya merkezli Tenova, Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel Nederland’e son teknolojiye sahip yeni bir çelik üretim hattı tedarik edeceğini açıkladı. Çevresel etkiyi en aza indirecek şekilde tasarlanacak olan hat, Tata Steel’in IJmuiden tesisinde inşa edilecek.

Anlaşma, Tenova’nın Consteel® ve Consteerrer® ile donatılmış 3 milyon mt kapasiteli elektrik ark ocağının yanı sıra, elektrik ark ocağından gelen sıvı metalin mevcut operasyonel özellikleri karşılayacak kaliteye dönüştürülmesi için gerekli olan pota fırını gibi ekipmanları da içerecek.


Etiketler: Hollanda Avrupa Birliği Çelik Üretimi Tata Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Tata Steel Nederland Wälzholz’a düşük emisyonlu sıcak haddelenmiş şerit tedarik edecek

26 Mar | Çelik Haberler

Tata Steel Nederland hassas boru faaliyetlerini kapatmayı planlıyor

22 Mar | Çelik Haberler

Tata Steel Netherlands otomobil parçası üreticisine karbonu azaltılmış çelik tedarik edecek

28 Şub | Çelik Haberler

Tata Steel Netherlands IJmuiden’deki 6 No’lu yüksek fırını yeniden devreye aldı

02 Şub | Çelik Haberler

Tata Steel Nederland IJmuiden tesisinde emisyon azaltma çabalarını hızlandırıyor

12 Oca | Çelik Haberler

Tata Steel Nederland IJmuiden tesisindeki 800 çalışanı işten çıkarmayı planlıyor

14 Kas | Çelik Haberler

Hollanda'da sendika hükümetten Tata Steel'in karbonsuzlaşma sürecini desteklemesini istedi

06 Eki | Çelik Haberler

Tata Steel Nederland galvanizli çelik üretimi için düşük karbonlu çinko temin edecek

13 Eyl | Çelik Haberler

Tata Steel ve Wuppermann sıcak şerit tedarik anlaşmasını yeniledi

27 Tem | Çelik Haberler

Tata Steel Nederland dört şirkete karbonu azaltılmış çelik tedarik edecek

01 Mar | Çelik Haberler