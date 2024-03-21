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Tenova karbonsuz çelik üretimini desteklemek için RINA’nın Hydra projesine katıldı

Perşembe, 21 Mart 2024 10:36:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren şirketi İtalya merkezli Tenova, İtalyan mühendislik, danışmanlık, denetim ve sertifikasyon şirketi RINA ile Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Hydra projesine katıldığını açıkladı. Hydra projesi hidrojen bazlı teknolojiler aracılığıyla çelik üretim sürecini karbondan arındırmayı amaçlıyor.

88 milyon € değerindeki proje tamamen hidrojen bazlı çelik üretimini artırmayı ve Avrupalı ​​üreticilerin çelik üretimini birkaç farklı kombinasyonla test etmelerine olanak sağlamayı hedefliyor.

Tenova, söz konusu proje için indirgeyici madde olarak hidrojeni kullanacak bir doğrudan indirgenmiş demir tesisi ve bir elektrik ark ocağı tedarik edecek. ENERGIRON doğrudan indirgeme teknolojisine dayanan doğrudan indirgenmiş demir tesisi ve elektrik ark ocağı 2025 yılında devreye alınarak saatte 7 mt’a kadar üretim gerçekleştirecek.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım 

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