İtalyan Rubiera Special Steel, Accierie Acp’nin Cividate tesisini satın aldı

Cuma, 22 Mart 2024 16:59:33 (GMT+3) | Brescia

Yerel basında çıkan haberlere göre İtalyan çelik üreticisi Rubiera Special Steel, Accierie Acp’nin iki yıl önce kapanan Cividate tesisinin alımına yönelik açık artırmayı kazandı.

Rubiera’nın CEO’su Federico Galperti, şirketin Acp’nin 400.000 mt seviyesindeki eski çelik üretimini maksimum 30.000-40.000 mt’a indirmeyi ancak havacılık ve nükleer gibi sektörlere yönelik vasıflı çelik üretmek için kaliteyi artırmayı hedeflediğini belirtti.

Tesise 10-15 milyon € yatırım yapılacağı tahmin ediliyor ve Galperti başta Acp’nin eski çalışanları olmak üzere 50 kişiyi istihdam etmek istiyor.

Rubiera Special Steel en gelişmiş segmentlerde bile tüm yerel ve yabancı müşterileri için referans noktası olacak tamamen İtalyan bir şirket yaratmayı hedefliyor. Şirketin Casalgrande’de bulunan tesisi yılda 130.000-140.000 mt çelik üretiyor ve cirosu 200 milyon € seviyesinde yer alıyor.