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İtalyan Pittini iki tesisine 63,5 milyon € yatırım yapacak

Çarşamba, 28 Ağustos 2024 15:50:18 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya merkezli uzun mamul üreticisi Pittini Group’un inşaat demiri, filmaşin ve elektro kaynaklı tel ürettiği tesisler Ferriere Nord ve Acciaierie di Verona, İtalya Ticaret Bakanlığı’na bir proje sundu. Söz konusu proje sırasıyla Osoppo ve Verona’da bulunan söz konusu tesislerin verimliliğinin artırılmasını hedefliyor.

Bakanlık, 63,5 milyon € yatırım gerektiren projeyi onayladı. Söz konusu yatırımın 20 milyon €’su bakanlık, 570.000 €’su ise Friuli Venezia Giulia bölgesi tarafından finanse edilecek.

Projeye göre, her iki tesiste de kütükleri haddehaneye aktarmak üzere daha verimli bir sistem kurulacak ve Acciaierie di Verona tesisinde ayrıca yeni bir oksijen üretim birimi inşa edilecek.


Etiketler: Kütük Yarı Mamul İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım 

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