ArcelorMittal İtalya hükümetinin Acciaierie d'Italia’yı devralma planını reddetti

Perşembe, 11 Ocak 2024 14:06:58 (GMT+3) | İstanbul

İtalya hükümetinin açıklamasına göre, İtalyan çelik üreticisi Acciaierie d'Italia’da (ADI) %62 paya sahip olan Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, şirkette %38 paya sahip devlete ait yatırım kuruluşu Invitalia’nın ADI’de çoğunluk hissesi satın alma planını reddetti.

Hükümet, Invitalia’nın payını %66’ya çıkarmak amacıyla ADI’ye 320 milyon € yatırabileceğini ancak ArcelorMittal’in azınlık hissedarı olarak bile mali ve yatırım taahhütü vermek konusunda isteksiz olduğunu belirtti.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yıl Invitalia, Acciaierie d’Italia’nın ekonomik, özkaynak ve finansal durumu ile şirkete yönelik alınan son kararlar hakkında bilgi sağlamadığı ve şeffaf olmadığı gerekçesiyle ArcelorMittal’i suçlamıştı.