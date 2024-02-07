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TenarisSaudiSteelPipes Aramco’ya petrol ve doğal gaz borusu tedarik edecek

Çarşamba, 07 Şubat 2024 14:08:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Daha önce Saudi Steel Pipe Co. olarak bilinen Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi TenarisSaudiSteelPipes petrol ve doğal gaz borusu tedariki için Suudi petrol ve doğal gaz şirketi Aramco ile 138,6 milyon SAR (36,96 milyon $) değerinde bir sözleşme imzaladı.

Sözleşme kapsamında Saudi Steel Pipe Aramco’ya 12 ay süreyle petrol ve doğal gaz borusu tedarik edecek. Söz konusu sözleşmenin finansal etkilerinin bu yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğine yansıması bekleniyor.

2019 yılında Tenaris, Saudi Steel Pipe’ın %47,79’luk hissesini satın alarak şirketin ismini TenarisSaudiSteelPipes olarak değiştirmişti.


Etiketler: Boru Borular S.Arabistan Orta Doğu Çelik Üretimi 

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