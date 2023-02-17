Tenaris’in net kârı dördüncü çeyrekte %139 yükseldi

Cuma, 17 Şubat 2023 10:01:38 (GMT+3) | San Diego

Dünyanın en büyük çelik boru üreticisi olan Tenaris’in net kârı geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 336 milyon $’a kıyasla %139 artarak 803 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Boru talebin ve satış fiyatlarındaki artışla birlikte şirketin geliri 2021 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen 2,06 milyar $’a kıyasla %76 yükselerek 3,62 milyar $’a çıktı.

Dördüncü çeyrekte şirketin satış hacmi kaynaklı boru ve dikişsiz boru satışlarında sırasıyla meydana gelen %130 ve %10,7’lik artışlara bağlı olarak %20,8 yükseldi.

Tenaris dördüncü çeyrekte dikişsiz boru pazarındaki payının bir önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen %91,5’e kıyasla 7,7 puan düşerek %83,8 seviyesine gerilediğini belirtti.

Şirketin Güney Amerika’daki satışları %136 artışla 802 milyon $ seviyesine çıktı ve böylelikle pazar payı 5,3 puan artarak %23,1 seviyesinde yer aldı.

Toplam satışların %60,7’sini oluşturan Kuzey Amerika’da satışlar yıllık %83,8 artışla 2,11 milyar $ oldu. Kuzey ve Güney Amerika toplam satışların %83,9’unu oluşturdu.

Orta Doğu ve Afrika’da satışlar %45 ve Avrupa’da %10,8 yükselirken, Asya-Pasifik’te %6,7 azaldı.

Şirketin AVFÖK’ü aynı çeyrekte 2021 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen 483 milyon $’a kıyasla 1,27 milyar $ olurken, yılında tamamında ise yıllık %168,4 artarak 3,65 milyar $ seviyesinde yer almaya başladı.

2022 yılında Tenaris’in net kârı bir önceki yıla kıyasla %142,1 artışla 2,55 milyar $ seviyesine yükseldi.

Şirket küresel OCTG boru talebinin bu yıl Arjantin ve Orta Doğu’da yapılan doğal gaz projelerine bağlı olarak 2014 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkacağını öngörüyor.