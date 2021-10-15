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Tenaris yapısal boru birimini MKK USA’e satacak

Cuma, 15 Ekim 2021 12:27:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli uluslararası çelik boru üreticisi Tenaris, ABD’nin Cenevre kentindeki yapısal boru birimini, Japonya merkezli Maruichi Steel Tube Ltd.’nin bağlı kuruluşu ABD merkezli MKK USA’e 15 milyon $’a satacağını açıkladı.

Birim, yapısal uygulamalar için kare ve dikdörtgen kaynaklı çelik boru üretiyor. Satışın 31 Ekim 2021 tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.

Tenaris Başkanı Luca Zanotti, “Cenevre’de bulunan yapısal boru tesisimiz bugüne kadar mükemmel performans göstermiş olsa da, bu satış başlıca faaliyet alanlarımıza odaklanma ve yenilikçi hizmetlerle iç pazara hizmet etme konusundaki uzun vadeli stratejimizle uyumlu,” dedi.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  devralım  boru  borular  Tenaris Group  |  benzer haberler »


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