Tenaris ve Equinor Brazilya’daki boru hattı projesi için boru üretimini tamamladı

Norveç merkezli enerji şirketi Equinor ve Tenaris’in Brezilya’nın Sao Paolo eyaletinde yer alan kaynaklı boru tesisi Confab Pindamonhangaba, Rio de Janerio’da yapılan doğal gaz boru hattı projesi için gereken boru üretiminin tamamlandığını duyurdu.

2028’de devreye alınması beklenen Raia doğal gaz projesinde 200 kilometre uzunluğunda ve Rio de Janeiro’daki Macae şehrine bağlanan bir deniz altı doğal gazı boru hattı kuruluyor. 9 milyar $ değerinde yatırım alan proje kapsamında yaklaşık 1 milyar varile yakın kapasiteli bir petrol yatağından Brezilya’nın ihtiyacının %15’ini karşılayacak kadar doğal gaz üretilecek.

Raia boru hattı için Confab Pindaminhangaba tesisinde 2.900 metreye kadar deniz altı basıncına dayanıklı 32.000 mt boru ve kaplama üretildi. Bununla birlikte borularda doğal gaz akışını iyileştirmek ve mekanik koruma sağlamak için iç kaplama ve korozyona dayanıklı dış kaplama kullanıldı.