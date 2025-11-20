Brezilya üç ülkeden ithal dikişsiz hat borusuna antidamping soruşturması başlattı

Brezilya Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanlığına bağlı Dış Ticaret Sekreterliği, petrol ve doğal gaz boru hatlarında kullanılan Malezya, Hindistan ve Tayland’dan ithal dikişsiz karbon çelik hat borusuna yönelik antidamping soruşturması başlattığını açıkladı. Soruşturma kapsamındaki ürünler 7304.19.00 kodu altında kayıtlı bulunuyor.
Soruşturma, söz konusu ülkelerden dampingli fiyatlarla yapılan ithalatın iç piyasaya maddi zarar verdiği iddiaları üzerine başlatıldı. Soruşturma Ocak-Aralık 2024 tarihlerini arasındaki dönemi kapsayacak.