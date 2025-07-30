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Brezilya Hindistan, Tayvan ve Çin’den ithal çelik boruya antidamping vergisi getirdi

Çarşamba, 30 Temmuz 2025 11:00:14 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Dış Ticaret Odası Camex, Hindistan ve Tayvan’dan ithal paslanmaz çelik boruya antidamping vergisi getirdi. Vergi soruşturmasını ülkenin paslanmaz çelik distribütörleri ve üreticileri birliği APRODINOX talep etmişti.

Tayvan’dan ithal boru için tüm şirketlere 1.258,77$/mt vergi getirilirken, Hindistan’dan ithal borular için 397,43$/mt ve 1.207,76$/mt aralığında vergi alınacak.

Bununla birlikte CAMEX Çin’den ithal 5-14 inç çapında karbon çelikten API kalite dikişsiz hat boruları için 779,99$/mt ila 835,47$/mt seviyelerinde uygulanan antidamping vergilerini beş yıl daha uzattı.


Etiketler: Boru Borular Brezilya Güney Amerika Kota ve Vergiler 

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