Vallourec Brezilya’daki sondaj projesine OCTG boru tedarik edecek

Pazartesi, 12 Ocak 2026 14:13:12 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec rekabetçi bir ihale sürecinin ardından Shell ile Brezilya’daki açık deniz sondaj faaliyetlerine yönelik bir OCTG boru tedarik sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Vallourec’in açıklamasına göre söz konusu sözleşme daha önce Gato do Mato olarak bilinen Orca projesinin geliştirilmesine yönelik Shell’in açık deniz sondaj faaliyetleri için OCTG ürünleri ve hizmetlerinin tedarikini kapsıyor. Şirket proje kapsamında sondajın Nisan 2027’de başlamasının beklendiğini belirtti. Mevcut sondaj planı 10 kuyuyu içerirken, toplam boru ihtiyacının 12.000 mt ila 15.000 mt arasında olacağı tahmin ediliyor.

Vallourec, OCTG boruların üretimi ve tedarikine ek olarak hem karada hem de denizde kapsamlı katma değerli hizmetler de sunacağını ifade etti. Bu hizmetlerin mühendislik, malzeme koordinasyonu, sondaj kulesi hazırlığı, açık demir gözetim ve sondaj onarımlarını kapsayacağı belirtildi. Boru üreticisine göre söz konusu hizmetler proje boyunca Shell’in operasyonel verimliliğini optimize edecek.


Etiketler: Boru Borular Brezilya Güney Amerika Vallourec 

