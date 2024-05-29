Tenaris Suudi Arabistan’da yeni üretim hattının açılışını yaptı

Çarşamba, 29 Mayıs 2024 11:18:28 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik boru üreticisi Tenaris, Suudi Arabistan merkezli bağlı kuruluşu TenarisGPC’nin, ülkedeki Jubail 1 Sanayi Şehri’nde bulunan boyuna su altı ark kaynaklı boru tesisinde yeni bir üretim hattının açılışını yaptığını açıkladı. Yeni hat, tesisin üretim kapasitesini iki katına çıkaracak ve istihdam fırsatları yaratacak.

TenarisGPC’nin genişletilen tesis kapasitesi, TenarisSaudiSteelPipes’ın (TenarisSSP) Dammam’da bulunan ERW boru üretim merkezine ve Tenaris Suudi Arabistan’ın yüksek kaliteli OCTG boru işleme kapasitelerine katkıda bulunacak. TenarisGPC’nin Başkanı ve TenarisSSP CEO’su Renwar Berzinji, “TenarisGPC, TenarisSSP ve Tenaris Suudi Arabistan ile birlikte Tenaris Group, Suudi Arabistan merkezli petrol ve doğal gaz şirketi Aramco’nun çelik boru ihtiyaçlarının tamamını karşılayabilen tek yerel tedarikçi konumuna geliyor,” şeklinde yorum yaptı. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Mayıs ayında TenarisSaudiSteelPipes, Aramco’ya 12 ay süreyle 138,6 milyon SAR değerinde (36,9 milyon $) petrol ve doğal gaz borusu tedarik etmek üzere anlaşma imzalamıştı.

Tenaris toplamda 8,9 milyon mt dikişsiz ve kaynaklı çelik boru üretim kapasitesine sahip.