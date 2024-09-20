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Tenaris Kolombiya’da elektrikli indüksiyon bobini kurdu

Cuma, 20 Eylül 2024 11:39:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli çelik boru üreticisi Tenaris, Kolombiya’nın Cartagena kentinde bulunan dikişsiz boru tesisi TuboCaribe’deki basınç hattında elektrikli indüksiyon bobini kurmak üzere 520.000 $ yatırım yaptığını açıkladı. Yeni elektrikli indüksiyon bobini, doğal gazla çalışan fırının yerini alacak.

Boru uçlarının çapını ve kalınlığını artıran basınç hattında yıllık ortalama 24.500 mt boru işleniyor. Yeni ekipman, boruların ısınma süresini 5 dakikadan 20 saniyeye indirecek ve yıllık karbon emisyonunu 2.000-3.000 mt azaltacak. Söz konusu yatırımdan önce hat yılda yaklaşık 1,3 milyon m³ doğal gaz tüketiyordu.

Tenaris’in And Bölgesi Başkanı Andrea Bassetti, “Basınç sürecimizde doğal gaz kullanımını ortadan kaldıran bu ekipman, Tenaris’in karbondan arındırma hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Boru Borular Kolombiya Güney Amerika Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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