Brezilya Çin’den ithal dikişsiz boruya yönelik dönem sonu incelemesinin bitiş tarihini paylaştı

Perşembe, 10 Şubat 2022 10:03:19 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Dış Ticaret Müsteşarlığı Çin’den ithal alaşımsız dikişsiz boruya uygulanan antidamping vergisine yönelik başlattığı dönem sonu incelemesinin bitiş tarihini açıkladı.

Dönem sonu incelemesine tabi ürünler 7304.31.10, 7304.31.90, 7304.39.10, 7304.39.20 ve 7304.39.90 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Müsteşarlık incelemenin 28 Mart tarihinde sonlandırılacağını, ilgili tarafların 18 Nisan tarihine kadar değerlendirmelerini göndermesi gerektiğini ve nihai kararın 21 Haziran tarihine kadar açıklanmasının beklendiğini belirtti.

Brezilya 2016 yılında Çinli ihracatçılara 1.009,29-1.356,09$/mt antidamping vergisi getirmişti.