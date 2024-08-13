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Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %11 düştü

Salı, 13 Ağustos 2024 11:29:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’ın toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %11 düşüş göstererek 1.819.973 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk yedi ayında ABD yıllık %0,8 artışla 754.076 mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %27,4 düşüşle 421.338 mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Temmuz ayında ülkenin hurda ithalatı aylık %16,2 ve yıllık %22,9 düşüşle 219.195 mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Tayvan Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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