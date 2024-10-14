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Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Eylül döneminde %11,8 düştü

Pazartesi, 14 Ekim 2024 11:45:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’ın toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %11,8 düşüş göstererek 2.277.853 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk dokuz ayında ABD yıllık %0,8 artışla 962.270 mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %33,6 düşüşle 490.653 mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Eylül ayında ülkenin hurda ithalatı aylık %12,7 artış ve yıllık %21,2 düşüşle 242.710 mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Tayvan Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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