Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Nisan döneminde %5,2 düştü

Perşembe, 16 Mayıs 2024 11:38:54 (GMT+3) | İstanbul

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’ın toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %5,2 düşüş göstererek 1.046.468 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın dört ayında ABD yıllık %10,1 artışla 448.732 mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %23,9 düşüşle 218.103 mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Nisan ayında ülkenin hurda ithalatı aylık %1,5 artış ve yıllık %11 düşüşle 276.841 mt seviyesinde yer aldı.