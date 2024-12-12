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Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Kasım döneminde %13,6 düştü

Perşembe, 12 Aralık 2024 11:12:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’ın toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %13,6 düşüş göstererek 2.749.544 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk on bir ayında ABD yıllık %6,3 düşüşle 1.134.894 mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %31,9 düşüşle 605.241 mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Kasım ayında ülkenin hurda ithalatı aylık %15,3 ve yıllık %19,6 düşüşle 216.320 mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Tayvan Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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