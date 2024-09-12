Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %10,5 düştü

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’ın toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %10,5 düşüş göstererek 2.035.231 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk sekiz ayında ABD yıllık %1,8 artışla 856.815 mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %31,7 düşüşle 443.853 mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Ağustos ayında ülkenin hurda ithalatı aylık %1,8 ve yıllık %6,2 düşüşle 215.245 mt seviyesinde yer aldı.