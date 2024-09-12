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Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %10,5 düştü

Perşembe, 12 Eylül 2024 10:29:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’ın toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %10,5 düşüş göstererek 2.035.231 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk sekiz ayında ABD yıllık %1,8 artışla 856.815 mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %31,7 düşüşle 443.853 mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Ağustos ayında ülkenin hurda ithalatı aylık %1,8 ve yıllık %6,2 düşüşle 215.245 mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Tayvan Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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