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Tayvan’ın hurda ithalatı 2024’te %12 düştü

Çarşamba, 15 Ocak 2025 15:24:41 (GMT+3)   |   İstanbul

Resmi gümrük istatistiklerine göre geçtiğimiz yıl Tayvan’ın toplam hurda ithalatı yıllık %12 düşüş göstererek 3.008.037 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın tamamında ABD yıllık %4,9 düşüşle 1.236.707 mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu. Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %29,2 düşüşle 684.206 mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Aralık ayında ülkenin hurda ithalatı aylık %5,6 ve yıllık %19,5 artışla 258.548 mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Tayvan Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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