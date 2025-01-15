Tayvan’ın hurda ithalatı 2024’te %12 düştü

Resmi gümrük istatistiklerine göre geçtiğimiz yıl Tayvan’ın toplam hurda ithalatı yıllık %12 düşüş göstererek 3.008.037 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın tamamında ABD yıllık %4,9 düşüşle 1.236.707 mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu. Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %29,2 düşüşle 684.206 mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Aralık ayında ülkenin hurda ithalatı aylık %5,6 ve yıllık %19,5 artışla 258.548 mt seviyesinde yer aldı.