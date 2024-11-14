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Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Ekim döneminde %12,7 düştü

Perşembe, 14 Kasım 2024 12:24:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’ın toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %12,7 düşüş göstererek 2.533.258 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk 10 ayında ABD yıllık %2,1 düşüşle 1.064.461 mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu. Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %34,1 düşüşle 547.631 mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Ekim ayında ülkenin hurda ithalatı aylık %5,2 artış ve yıllık %20,7 düşüşle 255.413 mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Tayvan Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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