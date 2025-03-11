Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Şubat döneminde %46 düştü

Resmi gümrük istatistiklerine göre bu yılın Ocak-Şubat döneminde Tayvan’ın toplam hurda ithalatı yıllık %46 düşüş göstererek 268.188 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk iki ayında ABD yıllık %44,9 düşüşle 111.113 mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu. Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %38,4 düşerek 72.155 mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Şubat ayında ülkenin hurda ithalatı aylık %4,6 artış ve yıllık %37,3 düşüşle 137.164 mt seviyesinde yer aldı.