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Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Şubat döneminde %46 düştü

Salı, 11 Mart 2025 12:29:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Resmi gümrük istatistiklerine göre bu yılın Ocak-Şubat döneminde Tayvan’ın toplam hurda ithalatı yıllık %46 düşüş göstererek 268.188 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk iki ayında ABD yıllık %44,9 düşüşle 111.113 mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu. Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %38,4 düşerek 72.155 mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Şubat ayında ülkenin hurda ithalatı aylık %4,6 artış ve yıllık %37,3 düşüşle 137.164 mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Tayvan Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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