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Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Şubat döneminde %0,9 düştü

Salı, 15 Mart 2022 10:34:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi gümrük istatistiklerine göre Tayvan’daki toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Şubat döneminde yıllık bazda %0,9 düşüş göstererek 458.848 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk iki ayında ABD Tayvan’a yıllık %36,4 artışla 231.867 mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a yapılan hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %67,5 düşüşle 46.776 mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Şubat ayında ise Tayvan’ın hurda ithalatı yıllık %13,1 ve aylık %10,2 artış göstererek 240.632 mt oldu.


Etiketler: Güneydoğu Asya  Tayvan  ith/ihr istatistikleri  hurda  hammaddeler  |  benzer haberler »

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