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Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Mart döneminde %9,6 düştü

Pazartesi, 11 Nisan 2022 12:00:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’daki toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Mart döneminde yıllık bazda %9,6 düşüş göstererek 707.456 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk üç ayında ABD Tayvan’a yıllık %15,9 artışla 353.860 mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a yapılan hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %61,2 düşüşle 79.032 mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Mart ayında ise, Tayvan’ın hurda ithalatı yıllık %22,2 düşüş ve aylık %3,3 artış göstererek 248.608 mt oldu.


Etiketler: hurda hammaddeler Tayvan Güneydoğu Asya ith/ihr istatistikleri 

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