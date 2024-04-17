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Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Mart döneminde %2,9 düştü

Çarşamba, 17 Nisan 2024 13:47:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’ın toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Mart döneminde yıllık %2,9 düşüş göstererek 770.120 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk çeyreğinde ABD yıllık %5,7 artışla 323.030 mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.    

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %22,3 düşüşle 161.552 mt seviyesinde kaydedildi.    

Yalnızca Mart ayında ülkenin hurda ithalatı aylık %15,6 düşüş ve yıllık %24,8 artışla 273.147 mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Tayvan Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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