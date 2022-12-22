Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Kasım döneminde %7 düştü

Perşembe, 22 Aralık 2022 11:20:27 (GMT+3) | İstanbul

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’ın toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %7 düşüş göstererek 2,66 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk 11 ayında ABD yıllık %7,8 düşüşle 1,08 milyon mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %1,2 düşüşle 541.948 mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Kasım ayında ise ülkenin hurda ithalatı aylık %4,6 ve yıllık %10,8 düşüş göstererek 234.699 mt oldu.