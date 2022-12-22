﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Kasım döneminde %7 düştü

Perşembe, 22 Aralık 2022 11:20:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’ın toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %7 düşüş göstererek 2,66 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk 11 ayında ABD yıllık %7,8 düşüşle 1,08 milyon mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %1,2 düşüşle 541.948 mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Kasım ayında ise ülkenin hurda ithalatı aylık %4,6 ve yıllık %10,8 düşüş göstererek 234.699 mt oldu.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Tayvan Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Bangladeş’te haftalar süren sessizliğin ardından konteyner bazlı hurda bağlantıları yapıldı

22 Ara | Hurda ve Hammadde

Türkiye’de deep sea hurda fiyatları nispeten sabit kaldı

22 Ara | Hurda ve Hammadde

Tayvan yerel piyasasında hurda fiyatları - 51. Hafta

22 Ara | Hurda ve Hammadde

ABD’de Ocak ayı hurda fiyatlarının makul seviyelere çıkması bekleniyor

22 Ara | Hurda ve Hammadde

Türkiye’de ABD ve Baltık çıkışlı hurda fiyatları yeni bağlantılarda yükseldi

21 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel hurda fiyatları aşağı yönlü baskı altında

21 Ara | Hurda ve Hammadde

Pakistan’da ithal değirmen hurdası fiyatları geriledi, alımlar hala durgun

21 Ara | Hurda ve Hammadde

Güney Koreli Hyundai Japonya çıkışlı hurda için karşı tekliflerini 21$/mt artırdı

21 Ara | Hurda ve Hammadde

Hindistan’ın ithal hurda alımı fiyatların düşmesine rağmen neredeyse durdu

21 Ara | Hurda ve Hammadde

Portland’da rıhtımda teslim HMS I/II 80:20 hurda fiyatları

21 Ara | Hurda ve Hammadde