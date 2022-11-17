Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Ekim döneminde %6,6 azaldı

Perşembe, 17 Kasım 2022 11:50:57 (GMT+3) | İstanbul

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’ın toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %6,6 düşüş göstererek 2,43 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk 10 ayında ABD yıllık %6,2 düşüşle 1,01 milyon mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %8,6 düşüşle 479.149 mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Ekim ayında ise, ülkenin hurda ithalatı aylık %24,3 artış ve yıllık %5,3 düşüş göstererek 246.042 mt oldu.