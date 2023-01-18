Tayvan’ın hurda ithalatı 2022 yılında %5,5 düştü

Çarşamba, 18 Ocak 2023 09:57:03 (GMT+3) | İstanbul

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’ın toplam hurda ithalatı 2022 yılında yıllık %5,5 düşüş göstererek 2,93 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yılın tamamında ABD yıllık %4,6 düşüşle 1,19 milyon mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %2,7 artışla 599.375 mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Aralık ayında ise ülkenin hurda ithalatı aylık %13,9 ve yıllık %13,2 artış göstererek 267.284 mt oldu.