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Tayvan’ın hurda ithalatı 2022 yılında %5,5 düştü

Çarşamba, 18 Ocak 2023 09:57:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’ın toplam hurda ithalatı 2022 yılında yıllık %5,5 düşüş göstererek 2,93 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yılın tamamında ABD yıllık %4,6 düşüşle 1,19 milyon mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %2,7 artışla 599.375 mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Aralık ayında ise ülkenin hurda ithalatı aylık %13,9 ve yıllık %13,2 artış göstererek 267.284 mt oldu.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Tayvan Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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