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Tayvan’ın hurda ithalatı 2021’de %14,3 düştü

Çarşamba, 12 Ocak 2022 10:21:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’daki toplam hurda ithalatı geçtiğimiz yıl yıllık bazda %14,3 düşüş göstererek 3.096.727 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın tamamında, ABD Tayvan’a yıllık %18,5 düşüşle 1,25 milyon mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a yapılan hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %46,9 düşüşle 583.825 mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Aralık ayında ise, Tayvan’ın hurda ithalatı yıllık %12,4 artış ve aylık %10,3 düşüş göstererek 236.149 mt oldu.


Etiketler: Tayvan  Güneydoğu Asya  ith/ihr istatistikleri  hurda  hammaddeler  |  benzer haberler »


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