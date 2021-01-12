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Tayvan’ın hurda ithalatı 2020 yılında %2,7 arttı

Salı, 12 Ocak 2021 11:10:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’daki toplam hurda ithalatı geçtiğimiz yıl Ocak-Aralık döneminde yıllık bazda %2,7 artış göstererek 3,62 milyon mt’a çıktı.

Yılın ilk 12 ayında, ABD Tayvan’a yıllık %9,9 düşüşle 1,53 milyon mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a yapılan hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %74,6 artışla 1,1 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Aralık ayında ise, Tayvan’ın hurda ithalatı yıllık %45,2 ve aylık %5,5 düşüş göstererek 211.811 mt oldu.


Etiketler: hurda  hammaddeler  Tayvan  ith/ihr istatistikleri  Güneydoğu Asya  |  benzer haberler »


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