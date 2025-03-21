Danieli Taylandlı G Steel için temperleme tesisi kuracak

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli ile Japon çelik üreticisi Nippon Steel’in Tayland merkezli iştiraki sıcak rulo sac üreticisi G Steel yeni bir tedarik kontratı imzaladı. Danieli bu kontrat kapsamında G Steel’in Rayong tesisinde yıllık 720.000 mt kapasiteli yeni bir şerit temperleme tesisi kuracak. Yeni tesisin 2026’nın Nisan ayında devreye alınması planlanıyor.

Danieli’nin Tayland’taki fabrikasında üretilecek olan tesis, otomasyon kontrollerini ve elektrikli aksamları içerecek şekilde hazır biçimde G Steel’e teslim edilecek. Tesiste üretilecek temperlenmiş şerit yerel piyasalara ve son kullanıcı sektörlere sevk edilecek.

Danieli’nin Güneydoğu Asya bölgesinde imalatına devam ettiği iki temperleme tesisi daha bulunuyor.