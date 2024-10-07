Tayland Vietnam’dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çeliğe antidamping incelemesi başlattı

Tayland Dış Ticaret Bakanlığı, Vietnam’dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çeliğe yönelik antidamping vergisi incelemesi başlattığını açıkladı.

Yerel üretici Posco-Thainox Public Company Limited’in başvurusuyla başlatılan inceleme 1 Temmuz 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak.

İncelemeye tabi 0,3-3 mm kalınlığa ve 1.320 mm’ye kadar genişliğe sahip söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7219.32.00.020, 7219.32.00.030, 7219.32.00.040, 7219.32.00.080, 7219.32.00.090, 7219.33.00.020, 7219.33.00.030, 7219.33.00.040, 7219.33.00.080, 7219.33.00.090, 7219.34.00.020, 7219.34.00.030, 7219.34.00.040, 7219.34.00.080, 7219.34.00.090, 7219.35.00.020, 7219.35.00.030, 7219.35.00.040, 7219.35.00.080, 7219.35.00.090, 7219.90.00.000, 7220.20.10.020, 7220.20.10.030, 7220.20.10.040, 72 20.20.10.080, 7220.20.10.090, 7220.20.90.020, 7220.20.90.030, 7220.20.90.040, 7220.20.90.080, 7220.20.90.090, 7220.90.10.000 ve 7220.90.90.000 kodları altında yer alıyor.