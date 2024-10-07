 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tayland...

Tayland Vietnam’dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çeliğe antidamping incelemesi başlattı

Pazartesi, 07 Ekim 2024 12:16:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayland Dış Ticaret Bakanlığı, Vietnam’dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çeliğe yönelik antidamping vergisi incelemesi başlattığını açıkladı.

Yerel üretici Posco-Thainox Public Company Limited’in başvurusuyla başlatılan inceleme 1 Temmuz 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak.

İncelemeye tabi 0,3-3 mm kalınlığa ve 1.320 mm’ye kadar genişliğe sahip söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7219.32.00.020, 7219.32.00.030, 7219.32.00.040, 7219.32.00.080, 7219.32.00.090, 7219.33.00.020, 7219.33.00.030, 7219.33.00.040, 7219.33.00.080, 7219.33.00.090, 7219.34.00.020, 7219.34.00.030, 7219.34.00.040, 7219.34.00.080, 7219.34.00.090, 7219.35.00.020, 7219.35.00.030, 7219.35.00.040, 7219.35.00.080, 7219.35.00.090, 7219.90.00.000, 7220.20.10.020, 7220.20.10.030, 7220.20.10.040, 72 20.20.10.080, 7220.20.10.090, 7220.20.90.020, 7220.20.90.030, 7220.20.90.040, 7220.20.90.080, 7220.20.90.090, 7220.90.10.000 ve 7220.90.90.000 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Tayland Güneydoğu Asya 

Benzer Haber ve Analizler

AB’nin yeni kota döneminde bazı ülkelere ayrılan sıcak rulo sac kotaları tükendi

02 Eki | Çelik Haberler

Hint SMEL paslanmaz inşaat demiri üretimine başladı

02 Eki | Çelik Haberler

Hint JSL paslanmaz çelik konteyner üretimi için CJ Darcl Logistics ile güçlerini birleştirdi

01 Eki | Çelik Haberler

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları daha da gevşedi

26 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’in paslanmaz çelik ihracatı Ocak-Ağustos döneminde yıllık %18,02 arttı

25 Eyl | Çelik Haberler

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları vadeli fiyatlardaki artış sayesinde yükseldi

24 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 38. Hafta, 2024

19 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları zayıf talep nedeniyle hafifçe gevşedi

18 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Marcegaglia Stainless, Sheffield’da yeni elektrik ark ocağının inşasına yatırım yapacak

17 Eyl | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 37. Hafta, 2024

12 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis