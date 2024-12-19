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Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %7,7 düştü

Perşembe, 19 Aralık 2024 12:10:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Rusya merkezli SpetsStal Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin paslanmaz çelik ithalatı bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %7,7 düşüşle 258,300 mt’a geriledi.

Söz konusu dönemde soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ithalatı yıllık %6,1, sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik ithalatı %13,4, paslanmaz dikişsiz boru ithalatı %23 ve paslanmaz tel ithalatı %36 gerilerken, paslanmaz kaynaklı boru ve kütük ithalatı sırasıyla %32 ve %60,1 artış kaydetti.

Yılın ilk yedi ayında toplam sevkiyatın %73,9’unu oluşturan Çin, Rusya’nın en çok paslanmaz çelik ithal ettiği ülke oldu. Çin’i, %14,2 ile Hindistan, %8,3 ile Endonezya, %1,5 ile Vietnam ve %0,7 ile Türkiye takip etti.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Rusya BDT İth/ihr İstatistikleri 

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