Tayland ve Endonezya’nın otomobil üretiminin 2021’de artması bekleniyor

Pazartesi, 21 Haziran 2021 11:49:50 (GMT+3) | İstanbul

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI), ASEAN otomotiv sektörünün iki üretim merkezi olan Tayland ve Endonezya’nın güncellenen verilerini paylaştı.

SEAISI’ye göre, Tayland’ın 2020 yılındaki otomobil üretimi yıllık %29 düşüşle 1,43 milyon adede geriledi. Ülkenin otomobil üretimi 2018 yılında 2,17 milyon adet ve 2019 yılında 2,01 milyon adede ulaştı. Tayland’ın 2015 yılında 800.000 adet olan iç piyasadaki satışları, 2018 ve 2019’da kademeli olarak bir milyon adede yükseldi ve pandeminin etkilerinin görüldüğü 2020 yılında 792.146 adet seviyesine düştü. Tayland’da araçların %46’sı iç piyasaya satılırken, %54’ü ihraç ediliyor. Ülkenin otomobil ihracatı 2015 yılında zirveye ulaşarak 1,2 milyon adet seviyesinde kaydedildi ve 2020 yılında kademeli olarak 792.000 adede geriledi. Tayland Endüstrileri Federasyonu, ülkenin otomobil üretiminin 2021 yılında yıllık sadece %5 artışla 1,5 milyon adede yükselmesini bekliyor.

Endonezya’nın otomobil üretimi 2018 yılında en yüksek seviyeye ulaşarak 1,34 milyon adet olarak kaydedildi ve 2019 yılında ekonomik yavaşlama nedeniyle hafifçe düşerek 1,29 milyon adede geriledi. Ülkenin otomobil üretimi, 2020 yılında pandeminin etkisiyle keskin bir şekilde 690.000 adede düştü. Endonezya bu yılın ilk çeyreğinde yıllık %22 düşüşle 255.312 adet otomobil üretti. Endonezya Otomotiv Endüstrileri Birliği, ülkenin otomobil üretiminin 2021 yılında 970.000 adede ulaşacağını öngörüyor. SEAISI’ye göre Endonezya, pazar büyüklüğü açısından ASEAN’daki en büyük otomobil pazarı. Ancak pandeminin etkisi ülkenin satış hacminin 2020 yılında 530.000 adede düşmesine neden oldu. Ülkenin otomobil satışları 2021 yılının ilk çeyreğinde yıllık %21 düşüşle 187.021 adede geriledi. Satışların 2021 yılında 750.000 adede yükselmesi bekleniyor, ancak pandemi öncesi seviyenin altında kalacak.