Türkiye’de artan maliyetler nedeniyle sanayide kullanıma yönelik elektrik ve doğal gaza zam geldi

Pazartesi, 06 Nisan 2026 10:32:42 (GMT+3)   |   İstanbul

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), 4 Nisan itibarıyla geçerli olmak üzere elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam geldiğini duyurdu.

EPDK’nın açıklamasına göre elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde kaydedilen artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %17,5, sanayi abone grubu için %5,8 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için %24,8 oranında zam yapıldı.

BOTAŞ ise nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama %18,61 ve elektrik üretim santralleri için ise ortalama %19,42 oranında zam yapıldığını bildirirken, konut tüketicileri için kademeli fiyat uygulamasına geçildiğini aktardı.


