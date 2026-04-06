ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları 2026’nın Şubat ayında %2,5 geriledi

Amerika Demir Çelik Enstitüsü ABD'li çelik tesislerinden 2026’nın Şubat ayında bir önceki ay kaydedilen 6.879.931 mt’a kıyasla %2,5 düşüş ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 6.382.894 mt’a kıyasla %5,1 artışla 6.709.091 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Ocak-Şubat döneminde ise yıllık %3,5 artışla 13.589.022 mt sevkiyat gerçekleştirildi.

2026 yılında yapılan sevkiyatlar, 2025 yılının aynı ayına kıyasla soğuk sac için %8 düşüş ve sıcak sac için %9 artış yaşandığını gösteriyor. Aynı dönemde korozyona dayanıklı sac sevkiyatlarının ise %10 yükseldiği görülüyor.