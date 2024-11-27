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Tayland Çin’den ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ürünler için dönem sonu incelemesi başlattı

Çarşamba, 27 Kasım 2024 14:04:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayland Dış Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ürünlere uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı. Bakanlık mevcut vergilerin kaldırılmasının iç piyasaya zarar verip vermeyeceğini inceleyecek.

Söz konusu ürünlere ilk olarak 2014 yılının Aralık ayında antidamping vergisi uygulanmaya başlamıştı. Ayrıca bakanlık, 2019 yılında verginin süresini beş yıl daha uzatmıştı. Mevcut antidamping vergileri 0-33,32 oranları arasında yer alıyor.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7219.32.00.030, 7219.32.00.040, 7219.33.00.030, 7219.33.00.040, 7219.34.00.030, 7219.34.00.040, 7219.35.00.030, 7219.35.00.040, 7220.20.10.030, 7220.20.10.040, 7220.20.90.030, ve 7220.20.90.040 kodları altında bulunuyor.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Tayland Çin’de 39.839 mt soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ürün ithal etti.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Yassı Ürünler Tayland Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 

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