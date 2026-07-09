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Tata Steel'in Hindistan'daki ham çelik üretimi 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde %11 arttı

Perşembe, 09 Temmuz 2026 10:08:21 (GMT+3)   |   Kalküta

Tata Steel Limited'in Hindistan'daki ham çelik üretimi, 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde (nisan-haziran) geçen yılın aynı dönemine kıyasla %11 artarak 5,82 milyon mt seviyesine ulaştı. Şirketin 9 Temmuz Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre aynı dönemde yurt içi satışlar da %11 artışla 5,17 milyon mt olarak gerçekleşti.

Şirket, otomotiv ve özel çelik ürünleri segmentinde yaklaşık 0,9 milyon mt ile ilk çeyrek bazında bugüne kadarki en yüksek satış hacmine ulaştığını bildirdi. Tata Steel, bu performansın Kalinganagar tesisindeki sürekli tavlama ve galvanizleme hatlarının kademeli olarak tam kapasiteye ulaşmasının etkisiyle yüksek katma değerli otomotiv çeliği satışlarında yıllık bazda %20 artış sağlanmasından kaynaklandığını belirtti.

Markalı ürünler ve perakende segmenti de yaklaşık 1,7 milyon mt ile ilk çeyrek tarihinin en yüksek satış hacmini kaydetti.

Sanayi ürünleri ve projeler segmentindeki satışlar ise yaklaşık 1,6 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Şirket, katma değerli ürünlere yönelik talebin bu performansı desteklediğini, yeni müşteri kazanımları, tesis onayları ve yeni ürün kalitelerinin geliştirilmesi sayesinde gemi inşası, konteyner ve veri merkezi gibi büyüyen sektörlerdeki varlığını güçlendirdiğini ifade etti.

Tata Steel Netherlands, ilk çeyrekte 1,55 milyon mt ham çelik üretirken, satışları 1,40 milyon mt oldu. Şirket, Hollanda operasyonlarının Nisan ayında sac üretim tesisinde gerçekleştirilen planlı duruştan etkilendiğini belirtti. Ancak yerel çevre idaresinin deneme üretimlerine izin verdiği ve tesisin tam kapasiteyle yeniden devreye alınması öncesinde test çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

İngiltere’de ise Tata Steel, dışardan aldığı yarı mamulü kullanılarak yapılan üretimin sayesinde ilk çeyrekte 0,48 milyon mt satış gerçekleştirdi.

Şirket ayrıca Port Talbot'ta kurulması planlanan yıllık 3 milyon mt kapasiteli elektrik ark ocağı projesine ilişkin çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini açıkladı.

Öte yandan Tata Steel Thailand'ın mamul üretimi ve teslimatları ilk çeyrekte 0,33 milyon mt seviyesinde yatay seyretti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Tata Steel 

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