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Tata Steel 2025-26 mali yılında 1,13 milyar $ maliyet tasarrufu sağladı

Çarşamba, 22 Temmuz 2026 09:37:06 (GMT+3)   |   Kalküta

Tata Steel Limited, 2025-26 mali yılında yürüttüğü maliyet dönüşüm programı kapsamında 1,13 milyar $ tasarruf sağladığını açıkladı. Şirket böylece söz konusu mali yıl için belirlediği 1,19 milyar $'lık tasarruf hedefinin yaklaşık %95'ine ulaştı.

Şirket, 2026-27 mali yılı için ise hammadde verimliliğinin artırılması, tedarik zincirinin optimize edilmesi, enerji ve yakıt maliyetlerinin düşürülmesi, bakım uygulamalarının iyileştirilmesi ve farklı bölgelerde operasyonel verimliliğin artırılması yoluyla 741 milyon $ ilave maliyet iyileştirmesi sağlamayı hedeflediğini bildirdi.

Tata Steel ayrıca üretim operasyonlarında yakıt verimliliğini artırmak, üretkenliği yükseltmek ve iş güvenliğini güçlendirmek amacıyla yapay zekâ kullanımını giderek yaygınlaştırdığını belirtti. Şirket, geleceğe yönelik yetkinliklerin geliştirilmesi amacıyla kurum genelinde üretken yapay zekâ eğitim programlarını da hayata geçiriyor.

Öte yandan Tata Steel'in dijital satış platformları 2025-26 mali yılında 1 milyar $'ın üzerinde satış hacmine ulaşarak hem perakende müşteriler hem de küçük ölçekli alıcılar arasında şirketin dijital ekosistemine yönelik ilginin arttığını ortaya koydu.

Kapasite artırımı tarafında ise Hindistan'ın şirketin büyümesindeki temel itici güç olmaya devam ettiği belirtildi. Tata Steel, yıllık ham çelik üretim kapasitesini yaklaşık 27,4 milyon mt'dan 40 milyon mt'un üzerine çıkarmayı planlıyor.

Bu kapsamda şirket, Neelachal Ispat Nigam Ltd. (NINL) tesisinde yıllık 4,8 milyon mt, Tata Steel Meramandali tesisinde yıllık 2,5 milyon mt mamul çelik kapasitesi artışı ve Maharashtra eyaletinde yıllık 6 milyon mt kapasiteli yeni bir entegre çelik tesisi yatırımı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Bu yatırımlara ek olarak şirket, boru, tel ve teneke ürünlerindeki kapasitesini önemli ölçüde artırmayı hedeflerken, yeni bir sıcak rulo sac asitleme ve galvanizleme hattını da devreye almayı planlıyor.

Şirket, Odisha eyaletindeki Kalinganagar çelik tesisinin ikinci faz kapasite artırımının en önemli önceliklerinden biri olmaya devam ettiğini belirterek yıllık 2,2 milyon mt kapasiteli soğuk hadde kompleksinin optimize edilmesiyle operasyonel verimliliğin artırılmasının ve katma değerli çelik üretiminin güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Tata Steel 

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