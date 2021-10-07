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Tata Steel’in çelik üretimi 2021-22 mali yılının ikinci çeyreğinde %3 arttı

Perşembe, 07 Ekim 2021 10:45:52 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in nihai mamul üretimi, 2021-2022 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) yıllık %3 artışla 4,73 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte, şirketin çelik satışları, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 5,05 milyon mt’a kıyasla 4,64 milyon mt’a geriledi.

Temmuz-Eylül çeyreğinde, Tata Steel Europe’un çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 2,15 milyon mt’a kıyasla 2,56 milyon mt’a çıkarken; çelik satışları ise geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 2,27 milyon mt’a kıyasla 2,16 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan, Tata Steel Southeast Asia’nın çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 510.000 mt’a kıyasla 490.000 mt; çelik satışları ise geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 550.000 mt’a kıyasla 600.000 mt oldu.


Etiketler: çelik üretimi  Hint Yarımadası  Hindistan  Tata Steel  |  benzer haberler »


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