Tata Steel UK’in elektrik ark ocağı projesi sevkiyat gecikmelerinden etkilenmeyecek

Salı, 31 Mart 2026 12:21:44 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında yer alan haberlere göre çelik üreticisi Tata Steel UK’in Galler’deki Port Talbot tesisine teslim edilmesi planlanan büyük bir elektrik ark ocağının sevkiyatı, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlere bağlı olarak artan navlun maliyetleri nedeniyle gecikmiş olsa da projenin genel takviminin etkilenmediği belirtiliyor.

Şirket, kilit ekipmanların sevkiyatlarında yaşanan gecikmelere rağmen sahadaki 1,3 milyar £ tutarındaki yeniden yapılandırma programının planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti. Kömür bazlı yüksek fırınların yaklaşık 18 ay önce kapatılmasının ardından diğer inşaat ve montaj aşamalarının devam etmesi sayesinde proje takvimi korunuyor. Gecikmenin birkaç hafta sürmesinin beklendiği ancak sevkiyatların yine de planlandığı üzere yaz aylarında farklı partilerde ulaşmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Ekipman tedariki ve lojistik zorluklar

Yıllık yaklaşık 3,2 milyon mt üretim kapasitesine sahip olması beklenen elektrik ark ocağı, İtalyan tesis tedarikçisi Tenova tarafından tedarik edilecek. Fırının bazı kritik bölümleri ise bu tür ekipmanların üretilebildiği tek yer olarak belirtilen Çin’de üretiliyor.

Son haftalarda yakıt fiyatlarındaki artış ve ana deniz taşımacılığı rotalarındaki aksaklıklar nedeniyle navlun maliyetleri keskin şekilde yükselmişti. Bu kapsamda elektrik ark ocağı bileşenlerini taşıyan gemiler Orta Doğu’daki güvenlik riskleri, korsanlık ve saldırı tehditleri nedeniyle Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı’ndan uzaklaştırılarak Ümit Burnu üzerinden daha uzun bir rotaya yönlendiriliyor. Bu alternatif güzergâh taşıma sürelerini önemli ölçüde uzatırken maliyetleri de artırıyor.

Tedarik zinciri risklerine ilişkin endişeler devam ediyor

Tata Steel UK tarafından yapılan açıklamada Avrupa dışı bileşenlere olan bağımlılığın teknolojik kısıtlamalardan kaynaklandığı, buna karşılık proje kapsamında kullanılan 10.000 mt’un üzerindeki çeliğin İngiltere içinden tedarik edildiği belirtildi. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere İngiltere hükümeti yerel çelik sektörünü korumak için bir süredir bir dizi önlemler alıyor.

Bununla birlikte yaşanan aksaklıklar İngiltere çelik sektörünün küresel tedarik zinciri risklerine karşı kırılganlığına ilişkin süregelen endişeleri yeniden gündeme getirdi. Ayrıca jeopolitik istikrarsızlığa bağlı olarak artan enerji maliyetlerinin de sektör üzerindeki baskıyı artırdığı ifade ediliyor.


