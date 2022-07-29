Tata Steel UK Trostre tesisindeki sürekli tavlama hattını yeniledi

Cuma, 29 Temmuz 2022 11:48:57 (GMT+3) | İstanbul

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel UK, Llanelli’de bulunan Trostre tesisindeki sürekli tavlama hattını yenilediğini açıkladı.

Yenileme çalışmaları için toplam 6 milyon £ yatırım yapıldı.

Hattın artık son teknoloji ürünü yeni bir sistemle faaliyet göstereceği bildirildi. Bu da hattın daha hızlı ve daha uzun süre çalışmasına olanak tanıyarak tesisin rekor seviyelerde performans göstermesini sağlayacak.

Tesisin üretiminin %70’ini işleyen sürekli tavlama hattı, çelik şeritleri gıda, evcil hayvan maması, aerosol ve boya kutularına dönüştürülmeden önce yumuşatıyor.