﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Tata Steel UK Trostre tesisindeki sürekli tavlama hattını yeniledi

Cuma, 29 Temmuz 2022 11:48:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel UK, Llanelli’de bulunan Trostre tesisindeki sürekli tavlama hattını yenilediğini açıkladı.

Yenileme çalışmaları için toplam 6 milyon £ yatırım yapıldı.

Hattın artık son teknoloji ürünü yeni bir sistemle faaliyet göstereceği bildirildi. Bu da hattın daha hızlı ve daha uzun süre çalışmasına olanak tanıyarak tesisin rekor seviyelerde performans göstermesini sağlayacak.

Tesisin üretiminin %70’ini işleyen sürekli tavlama hattı, çelik şeritleri gıda, evcil hayvan maması, aerosol ve boya kutularına dönüştürülmeden önce yumuşatıyor.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Yatırım Tata Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Tata Steel UK Hartlepool tesisinde yeni dilme hattı inşa edecek

15 Haz | Çelik Haberler

Tata Steel UK enerji tüketimini azaltmak için Corby tesisindeki iki soğuk haddehaneden birini değiştirecek

11 Nis | Çelik Haberler

Tata Steel Port Talbot tesisindeki 5 No’lu yüksek fırında yenileme projesine başladı

17 Eyl | Çelik Haberler

Tata Steel Port Talbot’taki sıcak şerit tesisinin üretim kapasitesini artırdı

29 Ağu | Çelik Haberler

Tata Steel ürün kalitesini artırmak için Port Talbot tesisindeki metalürji laboratuarını yeniledi

13 Ara | Çelik Haberler

Tata Steel Port Talbot tesisine 30 milyon £ civarında yatırım yapacak

10 Kas | Çelik Haberler

SMS Mevac Tata Steel Specialty için vakumlu endüksiyon fırını tedarik edecek

13 Ara | Çelik Haberler

Tata Steel, İngiltere’de kalın şerit üretti

21 Şub | Çelik Haberler

Tata Steel Europe havacılığa yönelik çelik üretimini artıracak

27 Eki | Çelik Haberler

Tata Steel Europe İngiltere tesislerine yatırım yapmaya devam ediyor

21 Eki | Çelik Haberler