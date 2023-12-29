İngiltere rekabet kurulu Tata Steel UK’e verilecek sübvansiyonu inceleyecek

Cuma, 29 Aralık 2023 11:29:23 (GMT+3) | İstanbul

21 Aralık tarihinde İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurulu’nun Sübvansiyon Tavsiye Birimi, İş ve Ticaret Bakanlığı’nın talebi üzerine Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel UK’e verilecek 500 milyon £ tutarındaki finansmana ilişkin bir rapor hazırlayacağını açıkladı. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere İngiltere hükümeti Tata Steel UK’in Port Talbot tesisinin karbondan arındırılması için 500 milyon £ tutarında finansman sağlayacak.

Söz konusu teşvikin sübvansiyon kontrol gerekliliklerine uyup uymadığına ilişkin değerlendirmesinin yapılacağı bir rapor hazırlanacak. Rapor 30 iş günü içerisinde tamamlanacak.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Tata Steel UK tesiste yeşil çelik üretmek üzere yüksek fırınların yerini alacak yeni bir elektrik ark ocağı kurmak amacıyla toplam 1,25 milyar £ yatırım yapacak.