﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

İngiltere rekabet kurulu Tata Steel UK’e verilecek sübvansiyonu inceleyecek

Cuma, 29 Aralık 2023 11:29:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

21 Aralık tarihinde İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurulu’nun Sübvansiyon Tavsiye Birimi, İş ve Ticaret Bakanlığı’nın talebi üzerine Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel UK’e verilecek 500 milyon £ tutarındaki finansmana ilişkin bir rapor hazırlayacağını açıkladı. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere İngiltere hükümeti Tata Steel UK’in Port Talbot tesisinin karbondan arındırılması için 500 milyon £ tutarında finansman sağlayacak.

Söz konusu teşvikin sübvansiyon kontrol gerekliliklerine uyup uymadığına ilişkin değerlendirmesinin yapılacağı bir rapor hazırlanacak. Rapor 30 iş günü içerisinde tamamlanacak.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Tata Steel UK tesiste yeşil çelik üretmek üzere yüksek fırınların yerini alacak yeni bir elektrik ark ocağı kurmak amacıyla toplam 1,25 milyar £ yatırım yapacak.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Yatırım Tata Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Tata Steel, UK Port Talbot tesisini karbonsuz üretime geçirmek için 500 milyon £ finansman alacak

20 Eyl | Çelik Haberler

Tata Steel UK karbondan arındırma çabaları için hükümetten finansman alabilir

05 Eyl | Çelik Haberler

Tata Steel UK Corby tesisindeki indüksiyon fırınlarını değiştirerek karbon emisyonunu azaltacak

14 Mar | Çelik Haberler

Tata Steel UK Shotton tesisindeki iki boyama hattını yeniliyor, bir hat devreye alındı

17 Şub | Çelik Haberler

Tata Steel UK Trostre tesisindeki sürekli tavlama hattını yeniledi

29 Tem | Çelik Haberler

Tata Steel UK Hartlepool tesisinde yeni dilme hattı inşa edecek

15 Haz | Çelik Haberler

Tata Steel UK enerji tüketimini azaltmak için Corby tesisindeki iki soğuk haddehaneden birini değiştirecek

11 Nis | Çelik Haberler

Tata Steel Port Talbot tesisindeki 5 No’lu yüksek fırında yenileme projesine başladı

17 Eyl | Çelik Haberler

Tata Steel Port Talbot’taki sıcak şerit tesisinin üretim kapasitesini artırdı

29 Ağu | Çelik Haberler

Tata Steel ürün kalitesini artırmak için Port Talbot tesisindeki metalürji laboratuarını yeniledi

13 Ara | Çelik Haberler