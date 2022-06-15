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Tata Steel UK Hartlepool tesisinde yeni dilme hattı inşa edecek

Çarşamba, 15 Haziran 2022 14:31:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel UK Hartlepool boru tesisinde yeni bir dilme hattına yatırım yapacağını açıkladı. Yatırım tutarı 7 milyon £’un üzerinde olacak. Projenin bir yıldan uzun sürede tamamlanması bekleniyor.

Yeni dilme hattı tesisin Port Talbot çelik üretim tesisinden gelen ruloları işlemesini sağlayacak. Yılda 200.000 mt çelik boru üreten Hartlepool tesisindeki yatırımın üç yıldan kısa bir sürede kendi masrafını çıkaracağı tahmin ediliyor.

Hartlepool tesisinin İşletme Müdürü Andrew Ward, “Bu yatırım verimliliğimizi artıracak ve çelik işleme sürecinden kaynaklanan karbon emisyonunu azaltacak, ayrıca işletme genelinde de toplam maliyetleri düşürecek,” dedi.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere şirket ayrıca Northamptonshire’da bulunan Corby tesisindeki yeni bir haddehaneye yatırım yapıyor. Her iki proje de müşterilere verilen hizmeti geliştirerek ve karbon emisyonunu azaltmak için mevcut en son teknolojiyi kullanarak şirketin İngiltere’deki birimini daha da güçlendirecek.


Etiketler: Boru Borular İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Yatırım Tata Steel 

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