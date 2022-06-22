Tata Steel Rusya’dan kömür ithal etti

Çarşamba, 22 Haziran 2022 10:39:58 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in Rusya’dan yaklaşık 75.000 mt kömür ithal ettiği öğrenildi.

Piyasa kaynakları, şirketin Nisan ayında Hindistan ve Hollanda’da yer alan tesislerinin Rusya ile ticari ilişkinlerini sonlandırdığına dair yaptığı açıklamanın ardından Mayıs ayında söz konusu sevkiyatların yapıldığını söyledi.

Ancak sevkiyatların Rusya ile ticari ilişkilerin sonlandırılmasından önce yapılan bağlantılar için olup olmadığının belirsizliğini koruduğu ve Tata Steel’in konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı eklendi.

Öte yandan yeni raporlar tedarikçilerin fiyatlarda %30 indirim yapması ve ödemeleri Hindistan rupisi cinsinden yapma imkanı sağlamasıyla birlikte geçtiğimiz 20 günlük süre içerisinde Hindistan’ın Rusya’dan kömür ithalatının altı kat arttığını ortaya koydu.

Kaynaklar, Hindistan’ın kömür arzında ciddi bir sıkıntıya karşı karşıya olması ve devlete bağlı tedarikçi Coal India Limited’in (CIL) mevcut arzın büyük bir kısmını termik santrallere tahsis etmesi nedeniyle enerji sıkıntısı yaşayan çelik ve çimento üreticilerinin ithal alımlara yöneldiğini ifade etti. Ayrıca %30’a varan indirimler beraberinde ödemelerin Hindistan rupisi cinsinden yapılması karşısında Rusya’nın en çok tercih edilen tedarikçi olduğu da dile getirildi.