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Tata Steel demir cevheri temin etmek üzere NMDC Limited ve OMC ile görüşmelere başladı

Pazartesi, 16 Aralık 2024 14:42:16 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited, çelik üretim kapasitesini 2030 yılına kadar mevcut yıllık 22 milyon mt’dan yıllık 40 milyon mt’a çıkarma çalışmaları kapsamında gelecekte demir cevheri temin etmek amacıyla NMDC Limited ve Odisha Mining Corporarion (OMC) gibi devlete bağlı madencilerle görüşmelere başladığını duyurdu.

Bununla birlikte şirket, aynı hedef doğrultusunda Kalamang West ve Gandalpada demir cevheri madenlerini faaliyete alacağını belirtti.

Mevcut demir cevheri ihtiyacını Odisha ve Jharkhand’da işlettiği altı madenden karşılayan Tata Steel, 1925’ten beri faaliyette olan Naomundi, 1933’ten beri faaliyette olan Khondbond ve 1956’dan beri faaliyette olan Joda Eeast demir cevheri madenlerinin ruhsat süresinin 2030 yılının Mart ayında dolacak olması sebebiyle hammadde teminat planı hazırladığını ifade etti.

Öte yandan şirketin NINL devralımıyla elde ettiği Mithirda ve Usha Martin devralımıyla elde ettiği Vijay II madenleri ise faaliyetlerine devam edecek.

2023-24 mali yılında 38 milyon mt demir cevheri üretimi gerçekleştiren şirket, üretimini 41 milyon mt seviyesine çıkarmayı planlıyor ve çelik üretim kapasitesini yıllık 40 milyon mt’a yükseltme hedefi doğrultusunda 60 milyon mt demir cevherine ihtiyaç duyacağını belirtiyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Tata Steel 

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